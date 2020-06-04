Kaspersky обнаружил ПО, ворующее данные из отключённых от сетей устройств

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную программу USBCulprit для кражи данных из корпоративных сетей.
Как
Приложение было разработано APT-группировкой Cycldek (также известной как Goblin Panda, APT 27 и Conimes). Её целью являются преимущественно крупные организации и правительственные учреждения в Юго-Восточной Азии.
Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали о распространении нового троянца Milum, который позволяет получить дистанционное управление устройствами на различных предприятиях. Обнаруженная целевая кампания получила название WildPressure. Большинство её жертв находятся на Ближнем Востоке. Обнаруженный троянец может загружать и выполнять команды от своего оператора, собирать различную информацию с атакованной машины и отправлять её на командно-контрольный сервер, а также обновляться до более новой версии, сообщал NEWS.ru.
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