Kaspersky обнаружил ПО, ворующее данные из отключённых от сетей устройств

https://static.news.ru/photo/a0c11bbe-a681-11ea-9a1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили вредоносную программу USBCulprit для кражи данных из корпоративных сетей.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на компанию, программное обеспечение позволяет злоумышленникам проникать в отключенные от сети физически изолированные устройства.

Приложение было разработано APT-группировкой Cycldek (также известной как Goblin Panda, APT 27 и Conimes). Её целью являются преимущественно крупные организации и правительственные учреждения в Юго-Восточной Азии.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали о распространении нового троянца Milum, который позволяет получить дистанционное управление устройствами на различных предприятиях. Обнаруженная целевая кампания получила название WildPressure. Большинство её жертв находятся на Ближнем Востоке. Обнаруженный троянец может загружать и выполнять команды от своего оператора, собирать различную информацию с атакованной машины и отправлять её на командно-контрольный сервер, а также обновляться до более новой версии, сообщал NEWS.ru.