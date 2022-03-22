IT-специалист рассказал о последствиях отключения РФ от Интернета

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал о последствиях возможного отключения России от глобального Интернета. По его словам, которые приводит агентство «Прайм», объективных предпосылок для отключения России нет, но отдельные партнёры или страны могут ограничить доступ России к точки обмена трафиком, что приведёт к остановке работы многих сервисов, в том числе и системообразующих.

Но даже если отдельные партнёры или страны в силу каких-либо причин ограничат доступ России к своей инфраструктуре, то для трафика останутся другие маршруты через альтернативных операторов связи и иные государства, — объясняет специалист.

По словам Мясоедова, большинство государств имеют свои серверы с Интернет-сервисами и своей частью глобальной паутины. В случае России такой частью глобальной паутины является Рунет, где адреса сайтов пишутся на кириллице. Многие из этих сайтов полностью локализованы и хранят как пользовательский, так и технический контент внутри России.

Одновременно с этим большинство страниц, программ и мобильных приложений обменивается контентом и с зарубежными серверами. Там, в частности, могут находиться специализированные библиотеки с элементами кода, необходимыми для работы программ на персональных гаджетах. При отключении России от международной сети могут возникнуть проблемы с их функционированием.

Ранее замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков предположил, что западные страны не станут отключать Россию от Интернета, так как их трафик проходит через российские узлы связи и это может стать причиной глобальных сбоев. По словам Пермякова, глобальный Интернет представляет собой огромную компьютерную сеть, к которой Россия подключена с помощью десятка узлов связи, включая западную и восточную границы. Но даже если Запад и пойдёт на такой риск, то российская критическая инфраструктура в этих условиях пострадать не должна.