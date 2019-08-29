https://static.news.ru/photo/f25d91fa-ca27-11e9-ada9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Champions Fitness Center

Разрабатываемое приложение Champions Fitness Center будет содержать в себе видеоуроки от знаменитых спортсменов и искусственный интеллект.

Уточняется, что среди мировых и олимпийских чемпионов, принимающих участие в записи тренировок, — гимнасты Денис Аблязин, Николай Куксенков, Никита Нагорный, Дарья Спиридонова, синхронистки Светлана Колесниченко, Светлана Ромашина, Варвара Субботина, Алла Шишкина, пловец Артём Лобузов, танцоры Артемий и Марина Каташинские. Отслеживать правильное выполнение упражнений будет ИИ, пишет « Коммерсант ».

В разработку приложения миллион долларов вложит венчурный фонд Equity Algorithm, он получит 66% в проекте, остальными 34% будет владеть основательница приложения Дарья Горожанкина. Приложение будет изначально доступно эксклюзивно на платформе Apple.

Как писал News.ru ранее, компания Google объявила о выходе приложения Google Go в «Play Маркете» во всех регионах. Оно доступно пользователям всех устройств Android начиная с версии Lollipop. Google Go занимает очень мало места на устройстве и позволяет быстрее и легче найти информацию в Интернете. Юзеры также могут переводить тексты при помощи камеры — голосовой помощник прочитает его вслух на выбранном языке.