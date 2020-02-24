https://static.news.ru/photo/20879764-5719-11ea-b260-fa163e074e61_660.jpg Huawei Mate XS Фото: huawei.com

Китайская корпорация Huawei представила складной смартфон Mate XS, который поддерживает мобильные сети пятого поколения (5G). Помимо этого, устройство поддерживает «многооконный режим», который позволяет работать одновременно с двумя приложениями.

Анонс новинки состоялся ровно год назад. Онлайн-презентация уже готового гаджета состоялась в Барселоне.

Как сказано в релизе компании, смартфон получил улучшенный пользовательский интерфейс, что удалось достичь благодаря новому гибкому дисплею, изготовленному из полимерных материалов, а также с помощью специального шарнира, позволившего реализовать складывающийся корпус.

Ранее, как писал NEWS.ru, первое устройство с поддержкой 5G представила японская компания Sony. Таковым будет смартфон Xperia 1 II.