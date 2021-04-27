Хакеры украли данные из менеджера паролей Passwordstate

Сервис для хранения паролей Passwordstate подвергся хакерской атаке. Злоумышленники отправили клиентам системы вредоносный файл, который крал содержимое приложения, сообщил польский портал Niebezpiecznik.
Разработчик системы, австралийская Click Studios,
Эксперт по кибербезопасности Хуан Андре отметил, что данные в менеджере паролей хранятся в зашифрованном виде, однако в Интернете есть инструкция для их расшифровки.
Разработчик посоветовал клиентам поменять пароли. Также был выпущен пакет обновлений, которые исправляют проблемы,
На сайте разработчика
Ранее атакам хакеров подверглись сайты более 100 компаний из России. Специалисты обнаружили мошенническую рассылку, которую направили около четырёх тысяч раз по более чем двум тысячам адресов. Пик отправки сообщений пришёлся на 16–17 апреля, но письма продолжают поступать до сих пор.