https://static.news.ru/photo/335c0c26-4279-11ea-8218-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Google планирует добавить в «Google Переводчик» функцию перевода аудио в реальном времени. Она позволит юзерам записывать фразу на одном языке и практически сразу же переводить её на другой.

На старте новая функция не будет поддерживать записанные заранее аудиофайлы. Пользователь должен будет включить микрофон и наговорить нужный текст.

В Google уточнили, что при запуске синхронный перевод аудио, вероятно, потребует подключения к Интернету. Разработчики связывают это с тем, что многоязычная транскрипция в реальном времени более сложна, чем простой перевод напечатанного текста с одного языка на другой.

Разработка всё ещё находится в стадии прототипа. Google сейчас не может назвать точную дату запуска функции.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google выпустила три экспериментальных приложения для борьбы с зависимостью от смартфона. Одним из них стало Envelope, требующее от пользователя положить устройство в специальный конверт.