https://static.news.ru/photo/ad4ae888-dde6-11e9-827a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Dernbach/dpa/Global Look Press

Google объявила об изменениях политики использования голосового помощника Google Assistant. Теперь аудиозаписи юзеров не будут храниться в компании по умолчанию.

Новая опция останется неизменной, но, как отметила Google, настройка Voice & Audio Activity (VAA), которую можно выбрать в меню Assistant, помогает помощнику лучше распознавать голос владельца устройства с течением времени.

При этом при включении VAA система будет оповещать, что записи могут быть прослушаны человеком для улучшения речевых технологий. Assitant также удаляет любые данные при обнаружении непреднамеренной активации.

Компания напомнила, что собранные аудиоданные никак не связаны с какими-либо учётными записями, а эксперты прослушивают только небольшой набор запросов (около 0,2%).

Ранее News.ru сообщил, что Google запустила в Индии специальный телефонный номер. Абоненты с помощью него смогут позвонить голосовому помощнику Google Assistant.