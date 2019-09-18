Компания Google запустила в Индии специальный телефонный номер. Абоненты с помощью него смогут позвонить голосовому помощнику Google Assistant.
Услуга будет доступна круглосуточно. Жители Индии смогут задать ассистенту любой вопрос, начиная от спортивных результатов и прогнозов погоды до текущей ситуации на дорогах. Сервис будет работать на территории всей страны на английском и хинди.
Как
Ранее News.ru рассказал, что Google объявила о появлении новой опции в поисковой системе. Теперь пользователи могут находить ключевые моменты в роликах и переходить на них благодаря ссылкам на основе временных меток от создателей контента.