https://static.news.ru/photo/1ec84540-dad2-11e9-9a9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrej Sokolow/dpa/Global Look Press

Компания Google запустила в Индии специальный телефонный номер. Абоненты с помощью него смогут позвонить голосовому помощнику Google Assistant.

Услуга будет доступна круглосуточно. Жители Индии смогут задать ассистенту любой вопрос, начиная от спортивных результатов и прогнозов погоды до текущей ситуации на дорогах. Сервис будет работать на территории всей страны на английском и хинди.

Как отметили в компании, Google хочет помочь сотням миллионов индийцев, которые используют 2G-телефоны и не могут получать необходимую информацию через Интернет.

Ранее News.ru рассказал, что Google объявила о появлении новой опции в поисковой системе. Теперь пользователи могут находить ключевые моменты в роликах и переходить на них благодаря ссылкам на основе временных меток от создателей контента.