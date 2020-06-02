Голосового ассистента Марусю научили читать сказки на ночь

https://static.news.ru/photo/6d850c1a-a57d-11ea-b3bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: allOver/TPH/Global Look Press

В коллекцию голосового ассистента от Mail.ru Маруси добавили сказки с дополненной аудиореальностью. В этих сказках речь актёров сопровождается музыкой и звуками. Такие книги от мультимедийного издательства VoiceBook помогают формировать образное мышление у детей и длятся от 4 до 10 минут.

Также у Маруси появился специальный режим «Марусины сказки». После подписки на специальную рассылку она каждый вечер будет сама зачитывать ребёнку сказку.

Кроме того, голосовой ассистент может ставить музыку детям из специальных тематических плейлистов. Теперь ребёнку можно включить песни из мультфильмов или советских фильмов, например, «песни про папу и маму» или «песни про школу», пишет Mail.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бразильский писатель Пауло Коэльо выпустил сказки, чтобы поддержать тех, кому приходится нелегко на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.