https://static.news.ru/photo/9ce4c7e0-3d07-11ea-b98f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine/Global Look Press

Пользователи Windows 7 столкнулись с ошибкой после установки последнего обновления операционной системы под идентификатором KB4534310. Оно нарушает работу обоев для рабочего стала, оставляя вместо нужного изображения чёрный экран.

На проблему обратило внимание издание Bleeping Computer, которое и выяснило причину её появления. Баг связан с функцией растяжения изображения. Для её решения пользователю необходимо деинсталлировать KB4534310 (крайне не рекомендуется), либо сделать скриншот в режиме «растяжения» до перезагрузки компьютера и после использовать его в качестве обоев.

Журналисты связались с Microsoft, но компания пока не ответила на запрос.

Ранее NEWS.ru рассказал, что расширенная поддержка Windows 7 прекратилась 14 января. Компании, не успевающие перейти на Windows 10, могут воспользоваться платными обновлениями расширенной безопасности до января 2023 года.