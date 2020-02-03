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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует обязать компании Apple, Google и Microsoft обеспечить возможность удалять предустановленные программы в рамках закона о российском программном обеспечении.

Ведомство хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства, — сообщает «Коммерсант».

Также ФАС хочет распространить на компании требования о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV.

Как ранее писал NEWS.ru, ФАС РФ назвала сроки предустановки российских приложений на смартфоны, планшеты, телевизоры со Smart TV и ПК.

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