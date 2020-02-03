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Роскосмос опроверг, что отказ от участия в Singapore Airshow связан с эпидемией коронавируса в Китае — госкорпорация изначально не планировала участвовать в авиашоу.

Участие представителей госкорпорации «Роскосмос» в Singapore Airshow не было запланировано из-за плотного графика, — говорится в сообщении компании. По информации РБК, сингапурское авиашоу пропустят топ-менеджеры Ростеха, Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК),...