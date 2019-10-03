https://static.news.ru/photo/c22f9e1a-e615-11e9-b5d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Компания Facebook Inc. представила 3 октября новое приложение для обмена сообщения для пользователей Instagram.

Как гласит сообщение на сайте компании, мессенджер получил название Threads (нити). Приложение предназначено для общения с людьми из списка друзей в соцсети. Кроме текста, Threads позволяют обмениваться фото и видео, также в мессенджере имеется функция информирования о месте нахождения собеседника.

Threads будет работать в операционных системах Android и IOS. Ряд избранных пользователей получат доступ к приложению уже в ближайшие сутки.

Facebook Inc. приобрела Instagram в 2012 году за $1 млрд.

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