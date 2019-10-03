Компания Facebook Inc. представила 3 октября новое приложение для обмена сообщения для пользователей Instagram.
Как гласит сообщение на
Threads будет работать в операционных системах Android и IOS. Ряд избранных пользователей получат доступ к приложению уже в ближайшие сутки.
Facebook Inc. приобрела Instagram в 2012 году за $1 млрд.
Российский Минфин начал разрабатывать проект по ужесточению налоговой нагрузки для глобальных поставщиков цифровых услуг. Как писал News.ru, под возможный новый режим налогообложения попадут Google и Facebook.
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