https://static.news.ru/photo/23dff4f4-e6a0-11e9-bd83-fa163e074e61_660.jpg Марк Цукерберг Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Facebook Марк Цукерберг вступился за планы компании по добавлению сквозного шифрования во все продукты для обмена сообщениями. Он заявил, что знает о рисках, связанных с дополнительным уровнем защиты, но пообещал сократить инструменты для решения проблемы.

Когда мы решали, стоит ли переходить к сквозному шифрованию в разных приложениях, это было одной из тех вещей, которые только отягощали меня, — сообщил Цукерберг во время внутреннего заседания компании.

Он также признал, что потеря доступа к содержанию сообщений равноценна «сражению в этой битве, по крайней мере, с рукой, связанной за спиной». Однако, по словам главы Facebook, он настроен оптимистично, поскольку компания сможет идентифицировать людей даже в зашифрованных системах, используя те же инструменты, что и для борьбы с вмешательством в выборы.

Заявление Цукерберга стало ответом на совместный призыв властей США, Австралии и Великобритании отказаться от планов по дополнительному шифрованию сервисов. Критики утверждают, что закрытие доступа к сообщениям затруднит расследования преступлений правоохранительными органами. Более того, решение Facebook также поставит под угрозу безопасность детей.

Ранее News.ru рассказал, что Facebook Inc. представила новое приложение для обмена сообщениями для пользователей Instagram. Мессенджер получил название Threads, и он предназначен для общения с людьми из списка друзей в соцсети.