Facebook станет определять достоверность личности некоторых пользователей

https://static.news.ru/photo/5ff1e68a-a141-11ea-9e67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Специалисты социальной сети Facebook будут проверять личность некоторых пользователей. Речь идёт о людях, чьи сообщения и посты стали популярными среди жителей США.

Мы хотим, чтобы люди точно знали, кто стоит за публикацией контента, который они видят в Facebook, это особенно важно, когда речь идет о контенте с большим охватом аудитории, — процитировали сообщение представителей компании в ТАСС.

Отмечается, что компания Facebook старается тщательно следить за случаями автоматизированной рассылки сообщений и людьми, которые могут выдавать себя за другого человека.

В кампании подчеркнули, что будут особенно проверять людей, чьи сообщения и посты быстро набирают популярность среди американских пользователей.

Ранее NEWS.ru писал, что Facebook выплатит $52 млн модераторам, работающим с нарушающим правила пользования социальной сети контентом. Те, у кого после работы с шок-контентом врачи наблюдали посттравматические стрессовые расстройства, смогут получить медицинскую помощь и рассчитывать на компенсацию в размере до $50 тысяч.