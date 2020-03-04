Социальная сеть Facebook помогает международным организациям, работающим в сфере здравоохранения. Платформа бесплатно предоставила Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекламные площадки для оповещения пользователей о распространении нового типа коронавируса.
Основатель соцсети Марк Цукерберг отметил, что компания предоставит поддержку и миллионы рекламных кредитов другим организациям, а также будет тесно сотрудничать с глобальными экспертами в области здравоохранения.
Ранее представитель ВОЗ Ярно Хабихт заявил, что COVID-19 может распространиться по территории Украины, писал NEWS.ru.
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