https://static.news.ru/photo/91fee2b8-5e16-11ea-a732-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус может распространиться по территории Украины.

Вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболеваемости на Украине, — заявил представитель ВОЗ на Украине Ярно Хабихт.

Он подчеркнул, что страна готова к вспышке этого заболевания и призвал жителей сохранять спокойствие. Хабихт напомнил, что большинство случаев заболевания коронавирусом в других странах носит лёгкий характер, сообщает ТАСС.

Всего на территории Украины выявлено шесть человек с подозрением на коронавирус. Они находятся на карантине, заявил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко. По его словам, если в стране начнётся эпидемия COVID-19, заражённых не будут госпитализировать, они останутся дома, поскольку мест в больницах не будет хватать.

NEWS.ru писал, что первый случай заражения коронавирусом был выявлен 3 марта в украинских Черновцах. За пределами страны первый случай заражения среди украинцев зарегистрирован в Кремоне. Коронавирус подхватила 26-летняя девушка. Она находится в больнице Неаполя.