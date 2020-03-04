Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус может распространиться по территории Украины.
Вероятнее всего, мы станем свидетелями большего количества случаев заболеваемости на Украине, — заявил представитель ВОЗ на Украине Ярно Хабихт.
Он подчеркнул, что страна готова к вспышке этого заболевания и призвал жителей сохранять спокойствие. Хабихт напомнил, что большинство случаев заболевания коронавирусом в других странах носит лёгкий характер,
Всего на территории Украины выявлено шесть человек с подозрением на коронавирус. Они находятся на карантине, заявил заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко. По его словам, если в стране начнётся эпидемия COVID-19, заражённых не будут госпитализировать, они останутся дома, поскольку мест в больницах не будет хватать.
NEWS.ru писал, что первый случай заражения коронавирусом был выявлен 3 марта в украинских Черновцах. За пределами страны первый случай заражения среди украинцев зарегистрирован в Кремоне. Коронавирус подхватила 26-летняя девушка. Она находится в больнице Неаполя.
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