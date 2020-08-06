Facebook рассказал о своём конкуренте TikTok

https://static.news.ru/photo/12472956-d7ea-11ea-8358-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конкурент TikTok от Facebook — сервис коротких видео Instagram Reels — будет ограниченно доступен в России: из-за отсутствия прав на музыку пользователи смогут смотреть, но не слушать.

Мы запускаем Instagram Reels в более чем 50 странах по всему миру, включая США, Индию, Бразилию, Францию, Германию, Великобританию, Японию, Австралию и многие другие, — передаёт РИА Новости слова представителя Facebook.

Ранее Facebook объявил о запуске сервиса Instagram Reels. Он должен конкурировать с TikTok.

Для того чтобы снять 15-секундный ролик, достаточно открыть камеру в мобильном приложении Instagram и выбрать соответствующую функцию на панели внизу. При этом подписчик может использовать различные инструменты видеомонтажа. Для записи можно использовать аудиодорожки из каталога треков либо записать с собственным звуком. Так же как и у TikTok, у нового сервиса можно будет настраивать приватность роликов.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что власти страны могут запретить социальную сеть TikTok, обвинив разработчиков и администрацию сервиса в слежке за американскими гражданами.

Как ранее писал NEWS.ru, американская корпорация Microsoft в течение трёх недель планирует завершить переговоры о покупке сервиса TikTok или его части. Отмечается, что сделка может оцениваться в $10–30 миллиардов.