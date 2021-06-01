Эксперт: нейросеть не сможет выявить подозрительных школьников

https://static.news.ru/photo/da2927fa-c2d9-11eb-97f0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В одной из школ Московской области до конца 2021 года собираются внедрить систему предикативной безопасности на основе нейросети. Руководитель направления «Кибербезопасность для населения» компании «Ростелеком-Солар» Олег Седов в беседе с NEWS.ru предположил, что эта технология не сможет в полной мере решить поставленные перед ней задачи.

В систему, которой планируется оснастить подмосковную школу, входят умные камеры, способные распознать нетипичное поведение ребёнка. Для определения психоэмоционального состояния будет использоваться нейросеть, которая сравнивает имеющиеся в базе данных признаки проявления эмоций с тем, что «видит» через камеры. Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, учителя и другие ответственные сотрудники получают уведомление.

Угрозы частной жизни тут не будет, потому что речь идёт о публичном месте. Тут вопрос в другом: выражение лица ученика, который взял «ствол» чтобы всех перестрелять, и выражение лица ученика, которого девушка бросила и он загрустил — оно ничем не отличается. Мне кажется, эта проблема имеет другие решения, чем такие «навороты» с нейросетями, — поделился мнением эксперт.

По мнению Седова, решать проблемы безопасности в школах нужно в первую очередь в сфере человеческих отношений, а не информационных технологий.

Если бы у нас в школу ходили роботы, эта система была бы необходима, но у нас в школу ходят люди и поэтому здесь такие подходы, которые отличают робота от не робота, мне кажется, не очень пригодны, — заключил эксперт.

Учебное учреждение, в котором внедрят систему предикативной безопасности, пока не выбрано. Проект финансируется за счёт ряда ведомственных программ, в частности, «Цифровой образовательной среды» Минпросвещения. Его стоимость составит от 500 тысяч до 7 млн рублей.