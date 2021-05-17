Эксперт рассказал, как поисковики собирают данные пользователей

https://static.news.ru/photo/24263fa6-b7b7-11eb-b4d1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гендиректор компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассказал, каким образом поисковые системы собирают данные пользователей Сети. IT-специалист подчеркнул, что в первую очередь поисковики запоминают сайты, на которые человек заходит, пишет KP.RU.

Как объяснил эксперт, кликая по ссылке и переходя на страницу сайта, пользователь оставляет свой след-идентификатор. В результате система запоминает сайты, а также знает, кто и чем интересуется. Затем этот след-идентификатор абсолютно легально через мобильного оператора обменивается на номер телефона.

Даже если мы даём разрешение на передачу наших персональных данных, это всё равно незаконно. Но мобильных операторов за это почему-то никто не наказывает, — объяснил IT-специалист.

Ранее в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе к мессенджеру. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.

В ответ власти Германии в экстренном порядке запретили компании Facebook собирать личные данные пользователей принадлежащего ей мессенджера WhatsApp. Они считают, что попытка заставить людей согласиться с новыми условиями конфиденциальности незаконна.