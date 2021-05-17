Эксперт рассказал, как поисковики собирают данные пользователей

Гендиректор компании Tazeros Global Systems Артур Хачуян рассказал, каким образом поисковые системы собирают данные пользователей Сети. IT-специалист подчеркнул, что в первую очередь поисковики запоминают сайты, на которые человек заходит, пишет KP.RU.
Как
Даже если мы даём разрешение на передачу наших персональных данных, это всё равно незаконно. Но мобильных операторов за это почему-то никто не наказывает, — объяснил IT-специалист.
Ранее в приложении WhatsApp стали появляться уведомления о новых правилах пользования и политике конфиденциальности. Тех, кто с ними не согласится, ограничат в доступе к мессенджеру. Как говорится в сообщении на сайте техподдержки, обновлённые положения политики WhatsApp необходимо принять до 15 мая 2021 года. В них сказано, что руководство сервиса будет передавать данные о клиентах в компанию Facebook, хотя ранее обещало этого не делать.
В ответ власти Германии в экстренном порядке запретили компании Facebook собирать личные данные пользователей принадлежащего ей мессенджера WhatsApp. Они считают, что попытка заставить людей согласиться с новыми условиями конфиденциальности незаконна.