Эксперт назвал популярные в РФ пароли

https://static.news.ru/photo/0ab0a44a-d067-11ea-93fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян назвал наиболее популярные в начале 2020 года пароли. По его словам, и россияне, и граждане других государств предпочитают цифровые и клавиатурные комбинации.

Чаще всего встречаются пароли, которые легко запомнить и быстро набрать: 123456, 123456789, qwerty, 12345, password, 123456786, qwerty123, 1q2w3e, 111111, 1234567890, сообщает «Прайм».

Что касается кириллических паролей, то среди них наиболее популярны: пароль, йцукен, я, любовь, привет, наташа, максим, андрей, солнышко. Их легко запомнить, однако стоит помнить, что кириллические символы в паролях разрешены далеко не везде, — рассказал основатель DeviceLock.

Он добавил, что при выборе пароля нельзя забывать, что легко запоминающиеся комбинации популярны не только у пользователей гаджетов, но и у мошенников. Причём хакеры наиболее часто взламывают пароли, состоящие лишь из чисел.

Ранее NEWS.ru сообщал, что при проведении внутренних пентестов, то есть тестов на проникновение в корпоративную сеть, подобрать учётные данные пользователей удалось в 96% случаев. Основными недостатками защиты являлись именно слишком простые пароли пользователей. Об этом рассказала руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.