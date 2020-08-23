В России создадут новый двигатель для сверхзвукового пассажирского самолёта

https://static.news.ru/photo/0c136cc0-e5dc-11ea-ae63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские авиаконструкторы разработали концепцию перспективного двигателя для сверхзвукового гражданского самолёта. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на форуме «Армия-2020».

Разработку вели специалисты ОДК, которая входит в госкорпорацию «Ростех», совместно со специалистами ведущих отраслевых структур — Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИГА), Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) и Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).

Работы по созданию самолёта находятся на этапе формирования технических требований к воздушному судну и силовой установке, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия первой в мире испытала электродвигательную установку, созданную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающуюся от аккумулятора.