В России создадут новый двигатель для сверхзвукового пассажирского самолёта

Российские авиаконструкторы разработали концепцию перспективного двигателя для сверхзвукового гражданского самолёта. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) на форуме «Армия-2020».
Разработку вели специалисты ОДК, которая входит в госкорпорацию «Ростех», совместно со специалистами ведущих отраслевых структур — Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИГА), Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) и Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК).
Работы по созданию самолёта находятся на этапе формирования технических требований к воздушному судну и силовой установке,
Ранее NEWS.ru писал, что Россия первой в мире испытала электродвигательную установку, созданную на основе технологий высокотемпературной сверхпроводимости и питающуюся от аккумулятора.
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