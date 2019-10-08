https://static.news.ru/photo/8425f7da-e99f-11e9-8e2a-fa163e074e61_660.jpg «Комета 120М» Фото: vympel-rybinsk.ru

Завод «Вымпел» в Рыбинске (Ярославская область) начал строительство ещё двух судов на подводных крыльях «Комета 120М». Уже спущены на воду три подобных машины.

Проект реализуется концерном «Калашников». Разработку планируют использовать для организации морских скоростных перевозок в Азово-Черноморском бассейне. Соответствующее поручение отдал глава РФ Владимир Путин, пишет ТАСС .

Первую «Комету» запустили на линии Ялта — Севастополь в 2018 году. Второе судно проходит швартовные и ходовые испытания. В конце октября 2019-го начнут тестировать третий образец.

В настоящее время ведётся переговорный процесс по продвижению судна на подводных крыльях «Комета 120М» в нескольких зарубежных странах, — добавил представитель концерна «Калашников».

«Комета 120М» берёт на борт 120 пассажиров. Экипаж — пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев скорость судна достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться в режиме автономного плавания до восьми часов.

Ранее News.ru сообщал, что дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания. Они продлятся 15–20 дней.