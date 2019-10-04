https://static.news.ru/photo/2ffb0428-e74e-11e9-8d7d-fa163e074e61_660.jpg Ледокол «Виктор Черномырдин» Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания. Они продлятся 15–20 дней.

Сдаточная команда АО «Адмиралтейские верфи», экипаж, госкомиссия и представители заказчика проверят работу всех систем и механизмов судна, включая главную энергетическую установку, системы навигации и связи, радиолокационные станции, а также пропульсивную систему судна, — говорится в сообщении пресс-службы ФГУП «Росморпорт».

27 ноября 2018 года на строящемся на тот момент ледоколе «Виктор Черномырдин» произошёл пожар. Причиной стало нарушение техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации. Очаг возгорания находился в котельной. Далее огонь перекинулся на третью и четвёртую палубы строящегося дизель-электрического ледокола.

Площадь пожара составляла 300 кв. м, пострадали два человека, один из которых был госпитализирован в тяжёлом состоянии, писал News.ru.