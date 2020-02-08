https://static.news.ru/photo/fc4d334a-4a70-11ea-8653-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Twitter были взломаны два официальных аккаунта социальной сети Facebook.

Отмечается, что ответственность за взлом взяла на себя саудовская хакерская группировка OurMine. Она оставила сообщение в официальном аккаунте Facebook, где напоминала, что соцсеть уязвима для хакерских атак, но у Twitter система безопасности ещё хуже.

Несколько наших корпоративных аккаунтов на короткое время были взломаны, но мы восстановили контроль и доступ к ним, — цитирует издание Politico сообщение Facebook.

В Twitter подтвердили факт взлома. По мнению специалистов сервиса микроблогов, хакеры вошли в аккаунты через стороннюю платформу.

Ранее NEWS.ru рассказал, что исследователи кибербезопасности Check Point Research обнаружили уязвимость в платформе видео-конференц-связи Zoom. Она позволяла потенциальному злоумышленнику присоединиться к беседе без приглашения и прослушать её.