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Jigsaw, дочерняя компания Alphabet, представила инструмент Assembler. Он должен помочь журналистам и фактчекинговым организациям легче обнаружить отредактированные фотографии и deepfake-ролики.

Assembler использует семь «детекторов» для обнаружения различных манипуляций с контентом: наложение изображения поверх другого, изменение яркости или фона, аномалии в цветах и другие.

Сейчас инструмент тестируют более дюжины новостных изданий и фактчекинговых организаций, включая Animal Politico в Мексике, Rappler на Филиппинах и Agence France-Presse. При этом Assembler не будет доступен общественности, уточняет The New York Times.

Над проектом работали американские ученые из калифорнийского университета Беркли, университета Мэриленда, Неаполитанского университета (Италия) и Национального института стандартов и технологий США.

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