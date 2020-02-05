Jigsaw, дочерняя компания Alphabet, представила инструмент Assembler. Он должен помочь журналистам и фактчекинговым организациям легче обнаружить отредактированные фотографии и deepfake-ролики.
Assembler использует семь «детекторов» для обнаружения различных манипуляций с контентом: наложение изображения поверх другого, изменение яркости или фона, аномалии в цветах и другие.
Сейчас инструмент тестируют более дюжины новостных изданий и фактчекинговых организаций, включая Animal Politico в Мексике, Rappler на Филиппинах и Agence France-Presse. При этом Assembler не будет доступен общественности,
Над проектом работали американские ученые из калифорнийского университета Беркли, университета Мэриленда, Неаполитанского университета (Италия) и Национального института стандартов и технологий США.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Alphabet, материнская компания Google, опубликовала финансовый отчёт за четвёртый квартал и весь 2019 год. Документация впервые показала выручку YouTube — сервис принёс $4,72 млрд за три месяца и $15,149 млрд за 12 месяцев.
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