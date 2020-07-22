Четверть пиратских сайтов в РФ представляют опасность для пользователей

https://static.news.ru/photo/a5c4356e-ccbb-11ea-aac9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти 23% русскоязычных сайтов с пиратским аудиовизуальным контентом содержат вирусы и представляют опасность для пользователей, говорится в исследовании компании Group-IB.

Компания в период пандемии коронавируса проверила более 3100 сайтов с пиратским контентом на наличие вирусов и прочих уязвимостей.

По итогам проверки выявлено, что до 23% пиратских ресурсов представляют опасность для пользователей. Причём суммарная посещаемость опасных ресурсов в марте достигала 76,8 млн посещений в месяц. Наибольшее количество опасных ресурсов размещено в доменной зоне .RU, — говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что безопасными были признаны лишь 6% пиратских сайтов.

При этом 24% сайтов находится в доменной зоне .RU, 11% — на .NET, 7% — на .ONLINE и 7% — на .COM.

По тематике ресурсов 68% сайтов являются стриминговыми сервисами и 30% — торрент-трекерами.

Как ранее писал NEWS.ru, триллер «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга 2011 года, который рассказывает о смертельном вирусе, зародившемся в Китае, стал самым востребованным на пиратских сайтах. Популярность ленты связана с пандемией коронавируса.