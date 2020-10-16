Чат службы поддержки появится в WhatsApp

https://static.news.ru/photo/b1257528-103e-11eb-b10c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Разработчики дополнят функционал популярного мессенджера WhatsApp возможностью связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения.

Точная дата повсеместного внедрения новшества пока неизвестна, но в меню настроек бета-версии приложения 2.20.202.7 для операционной системы Android появился новый раздел, в котором пользователь может сообщить о возникшей проблеме с мессенджером. После этого специалист техподдержки ответит ему в специальном чате, передаёт WABetaInfo.

Как писал NEWS.ru ранее, cкрыть свою переписку в WhatsApp можно как от других пользователей мессенджера, так и от находящихся рядом людей, рассказал заместитель директора Института информационных технологий Университета «Синергия» Антон Аверин.