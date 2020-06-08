Блок Белоярской АЭС в 2022 году будет работать на «топливе будущего»

https://static.news.ru/photo/0ceb8b8a-a998-11ea-aab0-fa163e074e61_660.jpg Фото: rosenergoatom.ru

В 2022 году энергоблок №4 Белоярской АЭС в Свердловской области будет полностью переведён на промышленное оксидное уран-плутониевое МОКС-топливо.

Об этом сообщили в управлении информации и общественных связей БАЭС. По его данным, первая серийная партия промышленного топлива была загружена в реактор на быстрых нейтронах БН-800 энергоблока №4 в январе 2020 года. В этом топливе применяется обедненный уран и плутоний. Он выводится путём переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на тепловых нейтронах.

Полномасштабный переход реактора на МОКС-топливо начнётся в первой половине 2021 года. Завершить его планируется в 2022 году, передаёт РИА Новости.

Это будет важным шагом на пути к замыканию ядерно-топливного цикла, — говорится в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», расположенная на Чукотке, введена в промышленную эксплуатацию. Об этом сказано в сообщении концерна «Росэнергоатом».