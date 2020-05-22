Россия начала эксплуатацию первой в мире плавучей АЭС

Первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», расположенная на Чукотке, введена в промышленную эксплуатацию. Об этом сказано в сообщении концерна «Росэнергоатом».
Перед этим было получено положительное заключение Росприроднадзора и подтверждение Ростехнадзора о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации.
Проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского АО можно считать успешно завершенным, —
цитирует«Росэнергоатом» директора концерна Андрея Петрова.
Он отметил, что ПАТЭС стала одиннадцатой промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире.
Ранее, как писал NEWS.ru управляющей компании уникальной в своём роде станции был
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