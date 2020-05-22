Россия начала эксплуатацию первой в мире плавучей АЭС

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Первая плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов», расположенная на Чукотке, введена в промышленную эксплуатацию. Об этом сказано в сообщении концерна «Росэнергоатом».

Перед этим было получено положительное заключение Росприроднадзора и подтверждение Ростехнадзора о том, что станция построена в соответствии с требованиями проектной документации.

Проект по сооружению плавучей атомной теплоэлектростанции в городе Певеке Чукотского АО можно считать успешно завершенным, — цитирует «Росэнергоатом» директора концерна Андрея Петрова.

Он отметил, что ПАТЭС стала одиннадцатой промышленно эксплуатируемой атомной электростанцией в России и самой северной в мире.