https://static.news.ru/photo/8aabeb2c-5309-11ea-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Global Look Press

После поломки, произошедшей во время испытаний, один из гребных электродвигателей атомного ледокола «Арктика» признан не подлежащим восстановлению. Ледокол теперь либо поставят в док минимум на полгода для замены двигателя, либо, чтобы избежать длительного простоя судна, «Росатом» примет его с неисправным двигателем под обязательства верфи провести ремонт.

Окончательная причина поломки должна быть названа комиссией 20 февраля, — сообщает «Коммерсант».

Представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии считают, что в инциденте виноват брак при изготовлении двигателя. Однако на Ленинградском электромашиностроительном заводе во всём винят скачок напряжения от преобразователя частоты. По данным источников издания, если «Росатом» примет ледокол с неисправным правым двигателем, это потребует снижения нагрузки с левого винта, то есть мощность «Арктики» временно составит 40 МВт.

Изначально «Арктику» должны были сдать в конце 2017 года, теперь её передача планируется в мае 2020 года.

Как писал NEWS.ru, Балтийский завод сообщил, что ходовые испытания головного атомного ледокола проекта 22220 «Арктика» в Финском заливе успешно завершены. Специалисты проверили ход судна от резервных дизельгенераторов. Ледокол достиг самостоятельную скорость в шесть узлов. Связь, навигация и бытовые системы ледокола также успешно показали себя в действии. Сейчас «Арктика» вернулась к достроечной стенке завода.