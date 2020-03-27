https://static.news.ru/photo/f2bb3570-705e-11ea-928c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Компания Apple разработала систему, которая информирует людей о коронавирусе. Сервис доступен на американском сайте компании или в виде приложения.

Пользователю предлагается ответить на несколько вопросов о его самочувствии, заболеваниях и перемещении. После этого он получает рекомендации по дальнейшему поведению. Кроме того, система содержит актуальную информацию о COVID-19.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, число заражённых коронавирусом в России превысило тысячу человек, в Москве обнаружили 703 пациентов с COVID-19. С 24 марта количество заболевших удвоилось.