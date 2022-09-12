Apple сделала операционную систему iOS 16 доступной для россиян

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Американская компания Apple выпустила новую версию операционных систем iOS 16. Новинка окажется доступна в том числе для пользователей из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточняет агентство, для обновления операционной системы до последней версии следует перейти в меню «Настройки». там выбрать раздел «Основные» и нажать на «Обновление ПО».

В новой операционной системе разработчики обновили экран блокировки, на котором теперь можно демонстрировать фотографии, настраивать шрифты и отображать различные виджеты. Кроме того, пользователи смогут создавать сразу несколько экранов блокировки и переключаться между ними. Уведомления станут приходить на нижнюю часть заблокированного экрана.

Также пользователи получили возможность редактировать сообщения в течение 15 минут после отправки. При этом получателям будет доступна вся история правок. Отменить отправку сообщения можно в течение двух минут после данного действия.

Кроме того, в систему добавлена возможность обмена наборами вкладок между пользователями, улучшенного распознавание текста, добавлены изменения в функции редактирования фотографий.

Ранее Apple продемонстрировала iPhone 14 и iPhone 14 Plus c увеличенными экранами. В список новшеств смартфона линейки iPhone 14 Pro вошла функция Always-On Display, позволяющая гаджету отображать ограниченную информацию, в то время как телефон находится в спящем режиме.

Помимо этого, Apple показала часы Apple Watch восьмой серии. Новый гаджет будет оснащен Always-on дисплеем и датчиком температуры. Также в часы будет встроена специальная функция для женщин, с помощью которой они смогут отслеживать цикл и состояние здоровья.