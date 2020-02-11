https://static.news.ru/photo/8eb0aa3a-4cda-11ea-a740-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

Компания Apple стала новым членом Альянса FIDO (Fast IDentity Online). В Купертино пока не прокомментировали своё присоединение к ассоциации.

До членства в альянсе Apple уже использовала в устройствах FIDO-подобные системы: сканер отпечатков пальцев Touch ID и технологию распознавания лиц Face ID.

FIDO был основан в июле 2012 году несколькими компаниями, среди которых оказались PayPal и Lenovo. Альянс занимается созданием и продвижением стандартов аутентификации. Он стремится повысить безопасность пользователей, отдавая предпочтение технологиям, работающим лучше и проще паролей.

Среди членов FIDO значатся Google, Samsung, Microsoft и Intel.

Ранее NEWS.ru рассказал, что режиссёр Тайка Вайтити, получивший свой первый «Оскар» за лучший адаптированный сценарий («Кролик Джоджо»), пожаловался на клавиатуры Apple. Лауреат упомянул об этом в разговоре с журналистами после церемонии вручения.