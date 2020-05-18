Apple ответила на обвинения в сговоре с Москвой

https://static.news.ru/photo/1b45ec8a-9970-11ea-b1a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Компания Apple отвергла обвинения в том, что её политика по защите персональных данных несёт угрозу национальной безопасности США, а сам IT-гигант сотрудничает с властями Москвы и Пекина.

Такие обвинения компании предъявил генпрокурор США Уильям Барр, добавивший, что Apple помогает России и Китаю организовать слежку за их гражданами.

В компании заявили, что везде продают одинаковые iPhone, не хранят пароли пользователей и не имеют возможности разблокировать защищённое устройство.

Лживые заявления в отношении нашей компании — это оправдание, чтобы ослабить шифрование и другие меры безопасности, которые защищают миллионы пользователей и нашу национальную безопасность, — цитирует Bloomberg заявление IT-гиганта.

В Apple также отметили, что инструмента «для обхода защиты только для хороших ребят» не существует.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Уильям Барр отметил: связям с «авторитарными режимами» со стороны Apple нет оправданий, если компания до этого отказалась работать со странами, где уважают верховенство права и гражданские свободы. Он добавил, что Apple также заморозила часть опций, которые требовали сохранить «защитники демократии».