Компания Apple начала тесты iPhone с разъёмом типа USB-C Bloomberg: компания Apple начала тесты iPhone с разъёмом типа USB-C

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Американская технологическая компания Apple приступила к тестам смартфонов iPhone с универсальным разъёмом типа USB-C вместо традиционного Lightning. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. В компании полагают, что такой шаг позволит ей соответствовать новым европейским стандартам.

Apple Inc. тестирует будущие модели iPhone, которые сменят текущий порт зарядки Lightning на более распространенный разъём USB-C, — сообщили источники.

По их данным, в компании полагают, что такой шаг позволит Apple соответствовать новым европейским стандартам.

Единый стандарт для зарядки мобильных телефонов и планшетов формата USB-C в Евросоюзе предложила ввести Еврокомиссия в сентябре 2021 года. Также предлагалось разделить продажу зарядок и других устройств. В Apple заявили, что подобное предложение о едином стандарте нанесёт вред пользователям Европы и других стран. В апреле 2022 года комитет Европарламента по внутреннему рынку и защите потребителей поддержал введение единой зарядки USB-C.

Источники также рассказали, что помимо зарядного устройства в Apple работают над адаптером, который позволит в будущем работать новым моделям iPhone с аксессуарами, разработанными под актуальный на сегодня разъём Lightning. Изменения предполагается реализовать не раньше 2023 года.

В Apple давать комментарий по этому поводу отказались.

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