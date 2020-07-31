Amazon потратит $10 млрд на сеть спутникового Интернета

Крупнейшая в мире компания на рынке электронной коммерции Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового Интернета. Проект получил название Kuiper.
Об этом заявил вице-президент компании Дэйв Лимп,
30 июля американское Федеральное агентство по связи (FCC) одобрило реализацию проекта Kupier. В комментарии ведомства по этому поводу говорилось, что инициатива послужит общественным интересам при соблюдении необходимых условий и требований.
В рамках Kupier планируется осуществить запуск 3263 спутников. Amazon рассчитывает сделать это в пять этапов и начать частичную работу сети, когда на орбите будет 578 спутников.
В мае стало известно, что Amazon намерена приобрести компанию Zoox, которая занимается разработкой беспилотного транспорта, передавал NEWS.ru.
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