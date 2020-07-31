Amazon потратит $10 млрд на сеть спутникового Интернета

https://static.news.ru/photo/f6b803ea-d316-11ea-add8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Gaertner/Global Look Press

Крупнейшая в мире компания на рынке электронной коммерции Amazon вложит свыше $10 млрд в создание сети спутникового Интернета. Проект получил название Kuiper.

Об этом заявил вице-президент компании Дэйв Лимп, передаёт телеканал CNBC. По словам бизнесмена, Kupier решит проблему доступа в Интернет для жителей тех мест, где широкополосное соединение ненадёжно или вовсе отсутствует. Лимп заметил, что таких регионов на Земле очень много. Он добавил, что инвестиции в спутниковую сеть обеспечат создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры в США.

30 июля американское Федеральное агентство по связи (FCC) одобрило реализацию проекта Kupier. В комментарии ведомства по этому поводу говорилось, что инициатива послужит общественным интересам при соблюдении необходимых условий и требований.

В рамках Kupier планируется осуществить запуск 3263 спутников. Amazon рассчитывает сделать это в пять этапов и начать частичную работу сети, когда на орбите будет 578 спутников.

В мае стало известно, что Amazon намерена приобрести компанию Zoox, которая занимается разработкой беспилотного транспорта, передавал NEWS.ru.