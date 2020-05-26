WSJ: Amazon хочет купить компанию — разработчика беспилотных автомобилей

https://static.news.ru/photo/e560b672-9fc3-11ea-b1dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB​​​​​​​/Global Look Press

Корпорация Amazon (США) намерена приобрести компанию Zoox, которая занимается разработкой беспилотного транспорта, сообщают СМИ.

По данным WSJ, на достижение сторонами договорённости может уйти несколько недель, пока нет гарантий, что Amazon и Zoox смогут прийти к соглашению относительно суммы сделки. В 2018 году компания-разработчик оценивалась в $3,2 млрд, но, по данным инсайдеров, корпорация предлагает меньшую сумму.

Zoox существует в Калифорнии с 2014 года. Специалисты компании разрабатывают оборудование и программное обеспечение для беспилотных такси, которые, как планируется, можно будет заказать через мочильное приложение.

Как писал NEWS.ru ранее, компания «Яндекс» направила Минтрансу комплекс мер по развитию в России беспилотного транспорта и предложила разрешить в рамках эксперимента использование в ряде регионов страны беспилотные автомобили без инженера за рулём.