«Яндекс» предложил разрешить беспилотные автомобили в ряде регионов

https://static.news.ru/photo/99ef0856-8899-11ea-ac73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Компания «Яндекс» направила Минтрансу комплекс мер по развитию в России беспилотного транспорта и предложила разрешить в рамках эксперимента использование в ряде регионов страны беспилотные автомобили без инженера за рулём.

Он (комплекс мер. — NEWS.ru) включает разработку нормативной базы в рамках проекта федерального закона, которую мы разделили на несколько этапов — от тестирования беспилотных автомобилей без инженера за рулем до коммерческого применения полностью автономных транспортных средств, — сообщила пресс-служба «Яндекса».

Ранее беспилотные автомобили предложили запустить для обработки российских улиц антисептиками в связи с пандемией коронавируса. На создание машины уйдёт несколько месяцев, стоить это будет недорого. Предложение озвучил официальный представитель «Автонета» Ярослав Федосеев. Проект планируется реализовать в ближайшее время. Автомобиль будут использовать на перекрытых участках дорог, освобождённых от остального транспорта. Такую технологию уже применяют в китайской провинции Хубэй.

Как писал NEWS.ru, разработать комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию беспилотников на дорогах поручил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.