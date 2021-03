Amazon изменил иконку программы из-за «ухмыляющегося Гитлера»

Новая иконка должна вызывать у пользователя ассоциацию с фирменной коробкой компании, которую закрывают синим упаковочным скотчем. В нижней части размешена стрелка в виде улыбки, которая присутствует на логотипе Amazon. Некоторым пользователям скотч на иконке напомнил усы Гитлера, и они сразу же стали писать в Twitter возмущённые комментарии.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u