Amazon изменил иконку программы из-за «ухмыляющегося Гитлера»

https://static.news.ru/photo/2f176266-7b74-11eb-b6eb-96000091f725_660.jpg Фото: Ronny Hartmann/ZB/Global Look Press

Американская компания Amazon приняла решение изменить иконку приложения, поскольку некоторые пользователи социальных сетей увидели в ней усы щёточкой, которые ассоциируются с Адольфом Гитлером.

Мы разработали новый значок, чтобы вызывать предвкушение, волнение и радость, когда пользователи начинают онлайн-путешествие за покупками, точно так же, как они это делают, когда видят наши посылки на пороге, — прокомментировали в компании новый логотип.

Новая иконка должна вызывать у пользователя ассоциацию с фирменной коробкой компании, которую закрывают синим упаковочным скотчем. В нижней части размешена стрелка в виде улыбки, которая присутствует на логотипе Amazon. Некоторым пользователям скотч на иконке напомнил усы Гитлера, и они сразу же стали писать в Twitter возмущённые комментарии.

В этом дизайне нет ничего выдающегося. В этом нет ничего знакового, это просто ужасно. Похоже на ухмыляющегося Гитлера, — написал пользователь с ником BruceBurke.

lmao I completely missed that amazon quietly tweaked its new icon to make it look less like hitler pic.twitter.com/Jh8UC8Yg3u — alex hern (@alexhern) March 1, 2021

Другой отметил, что Amazon стал самым скачиваемым приложением в разделе «Рейх».

После того как компания сменила логотип приложения, многие пользователи стали шутить на эту тему.

Мои родители пользуются Amazon почти каждый день. Несколько дней они будут растеряны [из-за смены иконки]. Когда они спросят, куда делся Amazon, я скажу им, чтобы они искали картонного Гитлера, — отметил Sam Hutchings.

Как писал NEWS.ru, вандалы превратили фотографии премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на предвыборных плакатах в Адольфа Гитлера. Они пририсовали к его изображению характерные усы.