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10 камер, 2 дисплея: СМИ узнали подробности о первом VR-шлеме от Apple

02:22, 05 февраля 2021
Фото: imago stock&people

СМИ узнали подробности о новом шлеме виртуальной реальности от компании Apple. По данным The Information, гарнитура будет иметь два дисплея с разрешением 8К и более 10 камер.

Издание также сообщает, что внутри VR-шлема будут помещены датчики движения глаз. Управление будет осуществляться при помощи устройства, которое пользователь сможет надевать на палец. Очки предполагается оборудовать высокоточными сканерами LiDAR, которые сейчас устанавливают в старших версиях iPhone и iPad Pro.

Кроме того, в распоряжении The Information оказалось изображение одного из наиболее актуальных прототипов шлема от Apple, созданного в прошлом году. Сообщается, что девайс представляет изогнутые очки с сетчатым материалом. Они держатся на голове при помощи съёмного ремешка.

Предполагается, что девайс будет стоить около 3 тысяч долларов. Представить шлем компания планирует в 2022 году. Первоначально может быть выпущено порядка 250 тысяч девайсов.

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