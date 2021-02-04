10 камер, 2 дисплея: СМИ узнали подробности о первом VR-шлеме от Apple

СМИ узнали подробности о новом шлеме виртуальной реальности от компании Apple. По данным The Information, гарнитура будет иметь два дисплея с разрешением 8К и более 10 камер.
Издание также
Кроме того, в распоряжении The Information оказалось изображение одного из наиболее актуальных прототипов шлема от Apple, созданного в прошлом году. Сообщается, что девайс представляет изогнутые очки с сетчатым материалом. Они держатся на голове при помощи съёмного ремешка.
Предполагается, что девайс будет стоить около 3 тысяч долларов. Представить шлем компания планирует в 2022 году. Первоначально может быть выпущено порядка 250 тысяч девайсов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нового iPhone 13 Pro станет рекордно высокой.