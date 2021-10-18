Золотой клик: киберспортсмены из России впервые выиграли ЧМ и сорвали куш

Времена, когда компьютерные игры были лишь убийством времени, а патологическое пристрастие к ним всячески порицалось обществом, кажется, прошли. Теперь на этом можно не просто заработать, а сколотить состояние. Так произошло с участниками российской киберспортивной команды Team Spirit, которые стали победителями турнира The International 10 по игре в Dota 2 Рассказываем подробнее об историческом успехе.

Торжество андердога

Турнир проходил в Бухаресте, по статусу его можно смело приравнять к чемпионату мира в традиционном спорте. За победу бились сильнейшие коллективы мира, причем побороться было за что. Призовой фонд составил рекордные 40 миллионов долларов. Почти столько же в этом году разыгрывали, к примеру, на одном из главных теннисных турниров «Ролан Гаррос».

Team Spirit не входила в число фаворитов. Специалисты (да-да, они в этой области есть, и их немало) рассчитывали на то, что команда максимум выйдет в плей-офф. Эта задача была решена не без труда: российскому коллективу пришлось совершать камбэк: возвращаться в борьбу после поражений в двух стартовых играх.

dota2/facebook.com

В плей-офф для россиян тоже всё складывалось драматично. Команда проиграла в первом раунде, но по регламенту турнира не отправилась упаковывать вещи домой. Team Spirit упала а нижнюю сетку встреч навылет и спустя шесть матчей оказалась в гранд-финале. Их соперник — китайская команда PSG.LGD — шла к решающему поединку гораздо быстрее. Созданный при непосредственном участии футбольного клуба ПСЖ коллектив прошагал к финалу всего за три поединка. Именно их считали фаворитами главной встречи.

Однако Team Spirit достаточно легко победила на двух первых картах и оказалась в шаге от триумфа, но китайские «парижане» собрались и сравняли счет. На третьей, решающей карте команды играли очень осторожно, а сильнее оказался российский коллектив. Это второй в истории успех для команды из СНГ на главном турнире по Dota 2 и первый — для представителя России.

Клуб миллионеров

В финале на кону стояли огромные деньги. Победитель срывал куш в размере 18,2 миллиона долларов, а проигравшему доставалась сумма в несколько раз скромнее — 5,2 миллиона. «Чемпионат.com» подсчитал, что игроки Team Spirit после налогов и всех обязательных платежей получат на руки примерно по 150 миллионов рублей.

Россиянин со среднестатистической зарплатой по состоянию на сентябрь 2021 года заработает такие деньги примерно за 213 лет, так что можно с уверенностью сказать, что парни решили финансовый вопрос до конца жизни.

Team Spirit — российская команда, хотя многие забывают, что не все её члены имеют паспорт гражданина РФ. Илья Мулярчук и Мирослав Колпаков — граждане Украины, что не мешает им мирно сосуществовать с партнёрами по команде и добиваться грандиозных успехов.

dota2/facebook.com

Самый опытный игрок Team Spirit — 23-летний капитан Ярослав Найдёнов, остальным участникам коллектива в районе 20. Тренирует команду 28-летний «дядька» — россиянин Айрат Газиев. Парни уже поделились планами по реализации заработанных денег. Среди желаний, предсказуемо лидирует покупка недвижимости. Найдёнов даже предположил, что после такого гонорара некоторые члены команды решат завершить карьеру в киберспорте.

В центре внимания

Кажется, на успех Team Spirit отреагировала вся страна. Победе парней радовались даже те, кто не то что ни разу не играл в Dota2, но и не представляет, как это вообще выглядит. Социальные сети разрываются от поздравлений и восторгов, высказались даже футболисты.

Официальный аккаунт сборной России, не обращая внимания на украинский паспорт некоторых участников Team Spirit, прифотошопил парням форму национальной российской команды и поздравил их с победой. Прокомментировал успех и хавбек «Монако» Александр Головин, который является большим поклонником компьютерных игр и, в частности, Dota 2.

Это действительно очень круто и реально огромный успех. Для меня компьютер всего лишь хобби, увлечение, но я понимаю, насколько было сложно выиграть этот турнир. Так что парни просто молодцы, добились яркой победы и заработали неплохие призовые, — заявил Головин.

Поздравил команду и вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что спорт и цифровые технологии являются важнейшими составляющими в современной жизни.

Киберспорт официально признан Министерством спорта России с 2016 года, так что парни из Team Spirit вправе рассчитывать на звания ЗМС и прочие «плюшки», предусмотренные для добившихся значимых достижений спортсменов.

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит после победы Team Spirit заговорил об олимпийских перспективах киберспорта. По его мнению, вид могут включить в программу Игр в течение ближайших пяти-семи лет. Осталось определиться, зимний это вид спорта или летний.