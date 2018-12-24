Зидана опять посватали в «Манчестер Юнайтед»

https://news.ru/storage/news/1cfdcb3c689632627208f57fdf2eb816/651beec1-4dd3-4a8d-a634-18729db5a7db_850.jpg Panoramic/Global Look Press

Бывший нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Луи Саа назвал своего кандидата на пост главного тренера команды после увольнения португальца Жозе Моуринью.

«Зидан был невероятным игроком, тренером, которому нет аналогов. Он добился огромного прогресса. Мне кажется, это лучший выбор для МЮ», — цитирует Omnisport Саа.

Он добавил, что Зидан живет футболом, поэтому добивается таких результатов.

Ранее в СМИ уже появлялась информация, что француз получил приглашение в английский клуб. Зидан пока не дал ответа. По собственному признанию, он бы хотел поработать в туринском «Ювентусе» и сборной Франции. В 2018 году Зидан с мадридским «Реалом» выиграл Лигу чемпионов в третий раз подряд. Через несколько дней после победы француз объявил об уходе из клуба по собственному желанию.

18 декабря 2018 года «Манчестер Юнайтед» уволил Жозе Моуринью. Место португальца занял Уле Гуннар Сульшер. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Для «Манчестер Юнайтед» нашёлся ещё один тренер, писал News.ru.