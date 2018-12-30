Нуньес нокаутировала Жустину на UFC 232

Чемпионка UFC в полулёгком весе Кристиана Жустину не сумела защитить свой титул в бою против Аманды Нуньес. Поединок двух бразильянок состоялся в Лос-Анджелесе как со-главное событие турнира UFC 232.
Жустину по прозвищу Киборг уступила Нуньес техническим нокаутом в первом раунде. Для 33-летней Кристианы это поражение стало вторым в карьере. Её соперница — по прозвищу Львица — стала чемпионкой UFC сразу в двух весовых категориях. Ей также принадлежит пояс в лёгком весе.
Ранее News.ru сообщал, что россиянин Пётр Ян выиграл свой поединок на турнире UFC 232. Его соперником был бразилец Дуглас Силва ди Андраде.