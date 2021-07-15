Журова рассказала, как жена миллиардера Ирина Винер спорила с Путиным

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала, как жена миллиардера Усманова Ирина Винер спорила с Путиным. Это происходило на совещаниях, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики могла возразить президенту России, рассказала Журова в интервью YouTube-каналу «Sports интервью».

По словам олимпийской чемпионки, такое обычно бывает редко, чтобы кто-то спорил с Путиным. Но Ирина Винер могла себе это позволить.

На совещаниях обычно редкое такое бывает, но кто-то может что-то такое высказать. Например, Ирина Винер может сказать не то, что думают остальные. Вот ей так кажется, и она будет говорить, даже если это не понравится, — рассказала Журова.

На вопрос, можно ли спорить с Путиным, чемпионка ответила, что это не наказывается и не возбраняется. Российский президент не станет порицать человека, который высказал дельное предложение, даже если оно не совпадает со взглядами главы государства.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила, что не допустит в своём виде спорта таких скандалов, как в фигурном катании. Также советский и российский тренер по художественной гимнастике рассказала, что следит за успехами наших фигуристов.