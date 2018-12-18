Жозе Освобождённый: МЮ уволил Моуринью

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Жозе Моуринью

Мотивация, о которой португалец даже и мечтать в жизни не мог

Случилось то, что должно было случиться. «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку Жозе Моуринью. Не уберегла 55-летнего португальца от увольнения даже прописанная в контракте неустойка в £22,5 млн. Дальнейшее промедление, решили боссы клуба, смерти подобно. News.ru — о причинах тренерского поражения Особенного.

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То, что «Юнайтед» уволил Моуринью, нисколько не удивило. Португалец с начала осени фигурировал в любом мало-мальски значимом списке основных претендентов на отставку. Собственно, в самом факте расставания и не было интриги. Она таилась в другом: когда боссы МЮ пойдут на этот шаг. А он не просто назревал — уже назрел окончательно.

Чтобы убедиться в этом, достаточно кинуть поверхностный взгляд на турнирную таблицу. В чемпионате Англии «Манчестер» идёт на шестой строчке, отставая от лигочемпионского четвёртого места на 11 очков. Это если — по старой памяти — смотреть наверх. Если же опускать взгляд ниже, то от зоны вылета МЮ оторвался ненамного дальше — преимущество над «Бёрнли» всего-то 14 баллов.

Вот в этом противоречивом желании смотреть не только вперёд, но и оглядываться назад, по сути, главный итог работы Моуринью с «Юнайтед». Ещё раз проговорим более внятно: по факту МЮ больше не входит в «большую четвёрку». Да, Жозе взял в Манчестере за два года три трофея. Но среди них нет ни одного из числа тех, что позволяет команде считаться «топ». Ни чемпионата Англии, ни Кубка страны, ни Лиги чемпионов.

Оценивать Моуринью по количеству выигранных титулов — это не журналистская блажь. Эта мерка, с которой к себе подходит сам португалец. Всегда и везде Жозе подчёркивает, что он — один из самых успешных тренеров современности. Моуринью напоминал болельщикам «Ювентуса», сколько выиграл с «Интером», а поклонникам «Челси» — сколь весомо пополнил полки клубного музея «синих».

Именно результат Жозе сделал своим фетишем, а победу — визитной карточкой. Это удобно, когда ты большей частью побеждаешь. Статистика на стороне Моуринью даже в «Манчестере». По проценту выигрышных матчей он уступает лишь сэру Алексу Фергюсону. Но у него не только большая практика побед, но и не менее солидный опыт увольнений. И статистика тут не выручает. Португальца отставляли из шести мест.

Нигде Жозе не работал больше трёх лет: ни в «Порту», ни в «Челси» (дважды), ни в «Интере», ни в «Реале», ни вот теперь в «Юнайтед». Это обусловлено, прежде всего, спецификой методики Моуринью. Он работает на контрастах — «чёрный-белый», на противопоставлениях — «свой-чужой». Приглашая его в команду, нужно быть готовым к жизни на вулкане. Португалец — не из тех специалистов, что сосредоточены исключительно на футболе. Это утомительно, но уже привычно: где Жозе, там конфликт. Если конфликта нет, Моуринью его создаст. Футбол для него — это война. Так он понимает игру. Так он создаёт мотивацию.

Liao Yujie/Global Look Press Жозе Моуринью проходит мимо трофея после матча итальянского Суперкубка по футболу между «Интером» и «Лацио» на Национальном стадионе в Пекине

Чаще всего война объявляется внешнему миру: журналистам, соперникам — как игрокам, так и тренерам. Иногда Моуринью заглядывает внутрь команды в поисках «крысы». Но обычно Жозе старается поддерживать в раздевалке мир и согласие. Его футболисты, по их же признанию, готовы идти за португальцем и в огонь, и в воду. Но в «Манчестере», как и в «Челси» до этого, случился сбой.

Последние два года, что Моуринью тренировал МЮ, привычно горели костры конфликтов, но в команду они проникли глубже, чем Жозе хотелось бы. Ладно бы, всё ограничилось воспитательной работой с Полем Погба. Так нет же — португалец не нашёл подхода к Марсьялю, Санчесу, Шоу и Байи. Это только те случаи, о которых сообщала охочая до сенсаций британская пресса. Они не приняли Жозе как вожака и лидера, как беспрекословного авторитета. Это основа и корень всех бед Моуринью в Манчестере.

Не стал таковым португалец и для клуба. Не сработался, как говорят, с исполнительным директором МЮ Эдом Вудвордом. Тому не нравилось, что Моуринью публично жаловался на отсутствие усиления. Ему, видите ли, не купили центрального защитника и крайнего нападающего. Стоит ли удивляться, что с Жозе попрощались сообщением в Twitter, где вместо фотографии тренера — изображение стадиона. С глаз долой — из сердца вон.

Последней каплей стало безвольное поражение от «Ливерпуля». МЮ проиграл не только по счёту, но и по игре. Вот главная претензия к Моуринью. Ни одна из команд Жозе, как бы она ни называлась, не показывает футбол, соответствующий уровню собранных в ней футболистов. Вряд ли сэр Алекс Фергюсон и сэр Бобби Чарльтон пребывали в диком восторге от излюбленного португальцем «автобуса».

Вряд ли сам Моуринью обращал на это внимание. Он — прагматик до мозга костей. Тренер, заточенный на достижение результата. Качество игры, раскрытие потенциала футболистов интересуют его постольку-поскольку. Но проблема в том, что Жозе в «Юнайтед» не сумел даже организовать оборону, от которой всегда плясал. 29 пропущенных мячей в 17 турах — это больше, чем за весь прошлый сезон. В премьер-лиге только четыре команды пропустили больше: «Кардифф», «Саутгемптон», «Бёрнли» и «Фулхэм».

Подводя итог: иногда поражение даёт тренеру больше, чем победа, так и увольнение может стать для него обильной пищей для размышления. Для Моуринью вынужденный уход из МЮ — это мотивация, о которой он и мечтать не мог. Жозе уже поспешили списать на пенсию, найдя старомодным и безыдейным. С этим португалец едва ли согласится, а значит — мы об Особенном ещё услышим.