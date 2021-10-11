Жительница Казани потребовала признать игрока Азмуна отцом своего ребёнка

Жительница Казани подала иск к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну с целью установить через суд отцовство. Она заявляет, что иранец является отцом её дочери, и требует выплаты алиментов. Слова женщины «Фонтанке» пересказал адвокат Алексей Дмитриев.

По словам юриста, женщина встречалась с Азмуном с 2018 по 2020 год — и в Казани, и в Санкт-Петербурге. В мае у неё родилась девочка. Однако футболист «Зенита» отказался добровольно признать отцовство и в полном объёме выплачивать алименты. Адвокат утверждает, что на данный момент футболист выплачивает женщине по 12 тысяч рублей каждый месяц.

У нас есть переписка, подтверждающая, что Азмун считает ребёнка своим. Они переписывались об этом в Instagram и WhatsApp, и эти материалы мы предоставим в ходе судебного процесса, — сказал Дмитриев.

Также адвокат рассказал, что на первом заседании, назначенном на 8 декабря, представитель жительницы Казани будет настаивать на проведении молекулярно-генетической экспертизы для установления отцовства. Иск принят на рассмотрение в Приморском районном суде Петербурга.

Сердар Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. Ранее он представлял казанский «Рубин» (2013-2016, 2017-2018).

Также сообщалось, что олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на слова главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина о том, что он виноват в плохой игре национальной команды в матче против Словакии.