Женская сборная РФ по гандболу вышла в полуфинал Олимпиады в Токио

Женская сборная РФ по гандболу одержала победу над командой Черногории и вышла в полуфинал турнира на Олимпийских играх в Токио.

Матч четвертьфинала завершился со счётом 32:36 (17:15) в пользу наших гандболисток. В полуфинале они сыграют против победителя после поединка Норвегии с Венгрией. Игра состоится в пятницу.

У россиянок самой результативной стала Анна Вяхирева, которая забила восемь голов. Полина Кузнецова забросила пять мячей, по четыре гола забили Владлена Бобровникова и Дарья Дмитриева. В данный момент женская сборная РФ по гандболу — действующий олимпийский чемпион.

Ранее российский борец греко-римского стиля Муса Евлоев, выступающий в весовой категории до 97 кг, завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио, победив в финале именитого армянина Артура Алексаняна.

При этом легкоатлет Сергей Шубенков не смог выйти на старт в забеге первого круга на 110 метров с барьерами на Олимпиаде в Токио, получив травму на разминке. Позже он заявил о приостановке карьеры на небольшой период времени.