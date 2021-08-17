Зеленский вручил награду затравленной за фото с Ласицкене атлетке Магучих

Президент Украины Владимир Зеленский вручил ордена призёрам Олимпиады-2020 в Токио. Об этом сообщается на официальном сайте офиса главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с украинскими спортсменами — победителями и призёрами XXXII летних Олимпийских игр в Токио и их тренерами. Во время встречи президент вручил государственные награды атлетам, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Олимпиаде-2020, и их тренерам, — информирует пресс-служба.

В числе награждённых числилась и 19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих, которой вручили орден княгини Ольги III степени. После того как 7 августа она стала обладательницей бронзы, а российская соперница Мария Ласицкене завоевала золотую награду, девушки обнялись и сделали совместный снимок. Украинские националисты тут же набросились на соотечественницу с критикой. Затем её вызвали для объяснений в Минобороны Украины. Но дело не ограничилось только социальными сетями. Спортсменку назвали биомусором экс-депутаты. Одной из них стала Ирина Фараон. По её мнению, Магучих подтвердила, что Россия и Украина являются одним народом, о чём говорит президент РФ Владимир Путин.

На защиту встала и сама Ласицкене. Атлетка заявила, что несмотря ни на что, продолжит с уважением относиться ко всем украинским спортсменам.