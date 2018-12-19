Защитник «Спартака» рассказал о роли болельщиков

https://news.ru/storage/news/5f15fe5e9d5efe9fb701d08eae145ffa/47a96a45-10c3-471e-abd0-34fb14236a3f_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Защитник хоккейного клуба «Спартак» (Москва) Александр Осипов заявил, что болельщики придают им стимул для побед.

«На каждой игре нас всегда поддерживают болельщики. Все-таки это непередаваемые эмоции, когда ты знаешь, что на матчах за нас болеют тысячи зрителей на трибунах и сотни тысяч у экранов телевизоров. Их сумасшедшая энергетика заряжает и дает еще больший стимул побеждать», — сказал Морозов на встрече медиаклуба «Бесценной Лиги» Mastercard и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Он добавил, что болельщик — это шестой игрок, поэтому трофей «Бесценной Лиги» и КХЛ, который вручается «Бесценному игроку» и «Бесценному болельщику», необходим.

Отвечая на вопрос корреспондента News.ru о том, каким, по его мнению, должен быть преданный болельщик, он заявил, что не понимает ситуации, «когда болельщики за несколько минут до конца матча покидают арену». «Не всегда приятно. Болельщик тот, кто верит до конца», — сказал он.

В течение всего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) болельщики в рамках традиции «Бесценной Лиги» выбирают лучшего хоккеиста матча. Игроки и самые активные болельщики получают общий трофей, который вручается победителям одновременно в ходе специально учрежденной церемонии награждения.