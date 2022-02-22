Захарова ответила на призывы британцев лишить Россию финала Лиги чемпионов

Глава МИД России Мария Захарова завила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не должен заниматься клеветническими вбросами, предлагая лишить РФ права проведения крупных международных футбольных турниров, в том числе и финала Лиги чемпионов. Дипломат подчеркнула, что англичане убили много людей в XXI веке, в частности в Ираке, но Олимпиаду в Лондоне не отменили, сообщает «Спорт-Экспресс».

Англия столько людей убила в XXI веке, в частности в Ираке, но Олимпиаду в Лондоне не отменили. Поэтому не Джонсону заниматься подобными клеветническими вбросами, — сказала Захарова.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/22 запланирован на 28 мая 2022 года в Санкт-Петербурге. В турнире выступают четыре английских клуба — «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ливерпуль». В данный момент в Лиге чемпионов проходят матчи 1/8 финала.

Ранее глава МИД Великобритании Элизабет Трасс призвала английские клубы бойкотировать финал Лиги чемпионов по футболу в Санкт-Петербурге. При этом политик отметила, что Лондон не обладает доказательствами того, что Россия направляет войска в Донбасс.

Ситуация на востоке Украины обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России из-за угрозы боевых действий. 21 февраля они попросили президента РФ Владимира Путина признать независимость республик.

Позднее российский лидер призвал парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР.

22 февраля Совет Федерации РФ ратифицировал Договор о дружбе и cотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. За соответствующее решение проголосовали 155 cенаторов.